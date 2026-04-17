Трамп здивував заявою про поступку від Ірану

Дональд Трамп

Іран погодився відмовитися від збагачення урану, яке могло би призвести до створення ядерної зброї. Укладення ядерної угоди було найважливішою вимогою американської сторони на переговорах з іранцями, а її відсутність стала однією з оголошених причин військової операції США проти Ірану.

Про поступку іранських переговірників у цьому питання повідомив президент США Дональд Трамп виданню NewsNation.

Американський президент ствердно відповів на запитання, чи погодився Іран припинити збагачення урану.

На повторне запитання він повторив: «Так». Після цього Трамп додав: «Ви здивовані? Я вже не здивований нічим»

У виданні зазначили, що Іран досі не підтвердив заяву Трампа, але відмова від збагачення урану буде значним кроком до угоди про припинення війни.

Ядерна програма Ірану — що відомо

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, агентства ООН з нагляду за ядерною енергетикою, Іран має 440,9 кілограма урану, збагаченого до 60% чистоти, що є невеликим технічним кроком від рівня збройової чистоти 90%.

Цей запас може дозволити Ірану створити до 10 ядерних бомб, якщо він вирішить перетворити мілітаризувати свою ядерну програму, заявив минулого року генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Іран наполягав на мирному характері своєї програми, але МАГАТЕ та західні країни стверджують, що Тегеран мав організовану програму ядерної зброї до 2003 року.

Інспектори МАГАТЕ не могли перевірити наявність майже збройового урану від червня 2025 року, після ізраїльсько-американських ударів. Відсутність інспекцій ускладнила визначення точного місця його розташування.

Запобігання виробництву країною ядерної зброї було однією з головних цілей так званої операції Трампа «Епічна лють», розпочатої 28 лютого.

Нагадаємо, раніше видання Axios з посиланням на двох неназваних американських чиновників та додаткові джерела, ознайомлені з переговорами повідомило, що угода щодо припинення війни між США та Іраном передбачає звільнення з-під американських санкцій 20 мільярдів доларів із заморожених іранських коштів в обмін на відмову цієї країни від своїх запасів збагаченого урану.