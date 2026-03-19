Президент США Дональд Трамп сказав про «сюрприз» щодо атаки на Іран. Він також згадав про історичний напад на Перл-Гарбор, який став початком війни в Тихому океані між Японією та Сполученими Штатами 1941 року.

Про це президент США говорив під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі, передає Clash Report.

На запитання репортера про причину ігнорування союзників перед нападом США на Іран Трамп пожартував про «ефект несподіванки».

За його словами, успішні дії часто залежать від того, наскільки добре зберігається секретність.

«Знаєте, коли ми зайшли — ми зайшли дуже жорстко і нікому про це не сказали, бо хотіли ефекту несподіванки, хотіли сюрприз. Хто краще знає, що таке несподіванка, ніж Японія? Гей, чому ви мені не сказали про Перл-Гарбор?.. » — заявив Трамп.

Прем’єр-міністерка Японії у США: що відомо

Напередодні зустрічі з Трампом Санае Такаїчі попередила, що перемовини можуть стати одними з найскладніших у її політичній кар’єрі через розбіжності щодо ролі Японії в безпекових ініціативах США на Близькому Сході.

За даними західних ЗМІ, Вашингтон закликає Токіо та інших союзників активніше долучатися до військової присутності в регіоні, зокрема шляхом направлення кораблів для захисту Ормузької протоки. У Японії такі вимоги розцінюють як політично та юридично складні для виконання.

Водночас за словами прем’єрки, попри складність переговорів вона має намір відстоювати національні інтереси Японії.

«Я маю намір чітко донести ці моменти, і впевнена, що американська сторона розуміє ці закони з огляду на нашу історію», — заявила Санае Такаїчі.

Аналітики вважають, що Токіо опинилося у непростій ситуації через посилення тиску з боку США. За оцінкою засновника Japan Foresight Тобіаса Гарріса, Японія фактично змушена балансувати між союзницькими зобов’язаннями та внутрішніми юридичними обмеженнями, що робить переговори особливо напруженими.