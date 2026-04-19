Президент США Дональд Трамп залишив Білий дім і вирушив до гольф-клубу після завершення засідання в Ситуаційній кімнаті, скликаного через загострення ситуації довкола Ормузької протоки.

Про це повідомляють The Guardian та Axios із посиланням на американських посадовців.

У суботу американський лідер провів термінову нараду, присвячену новому витку напруженості на Близькому Сході. Загострення сталося після того, як Іран оголосив про блокування протоки та здійснив атаки на цивільні судна у відповідь на дії США щодо блокади іранських портів.

За інформацією джерел, режим припинення вогню має завершитися за три дні, тоді як нову дату переговорів між сторонами наразі не узгоджено. Напередодні Дональд Трамп заявляв, що домовленість про завершення війни може бути досягнута вже найближчим часом.

«Якщо прориву найближчим часом не буде, бойові дії можуть відновитися вже найближчими днями», — повідомив американський високопосадовець на умовах анонімності.

У засіданні в Ситуаційній кімнаті взяли участь ключові представники силового та дипломатичного керівництва США, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Реткліфф та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Також повідомляється, що протягом тижня головнокомандувач армії Пакистану Асім Мунір проводив посередницькі переговори в Тегерані. За словами американських посадовців, Трамп щонайменше один раз спілкувався з ним і представниками Ірану телефоном.

Раніше повідомлялося, що Іран погрожує припинити навіть обмежений прохід суден Ормузькою протокою, якщо США продовжать «ворожі морські дії».

Ми раніше інформували, що Трамп неоднозначно висловився про дедлайн щодо припинення вогню в Ірані, яке, за планом, мало тривати два тижні.