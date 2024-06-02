Трамп зібрав рекордну суму донатів після обвинувального судового рішення

Ця сума допоможе Трампу скоротити величезну грошову перевагу Джо Байдена.
Прихильники кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа задонатили на його передвиборчу кампанію рекордну суму після обвинувачення у суді.
Про це інформує Financial Times.
Команда колишнього президента заявила, що за один день вдалося зібрати близько 52,8 мільйона доларів.
"Велика сума допоможе Трампу скоротити величезну грошову перевагу Джо Байдена і ще раз покаже, як колишній президент США отримав вигоду зі своїх юридичних проблем, щоб профінансувати свою заявку на переобрання", — зазначає видання.
Згідно з опитуваннями, які були проведені одразу після винесення вироку, популярність Трампа не знизилась. Крім того, лише невелика кількість американців підтримали ідею відправити Трампа до вʼязниці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп обрав собі радника на випадок повернення до Білого дому.
Крім того, ми раніше інформували, що експрезидента США Трампа визнали винним у кримінальній справі.
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