Трамп зізнався, чого не очікував у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп не очікував, що йому доведеться так часто залучати американську армію для виконання військових завдань. Про це він заявив під час церемонії у Білому домі, коментуючи операції збройних сил США у Венесуелі та конфлікт із Іраном.

Про це пише Sky News.

Трамп підкреслив, що хоча він не планував настільки інтенсивного використання військового ресурсу, він задоволений результатами відновлення армії. Також він зауважив, що американські військові «надзвичайно добре» справляються із поставленими завданнями, зокрема у протистоянні з іранським флотом.

За словами президента США, лише за два дні боїв було знищено 58 іранських кораблів. Дональд Трамп додав, що попри наявність у противника якісних суден, іранська сторона не мала належних навичок для їхнього ефективного використання, що і забезпечило перевагу американським силам.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, війна США та Ізраїлю проти Ірану триває вже майже три тижні — і поки що не видно ознак її швидкого завершення. Події на Близькому Сході мають безпосередній вплив на Україну.

Раніше ми писали, що Іран використовує контроль над одним із найважливіших морських маршрутів світу як інструмент тиску і заробітку.

Також ми писали, що РФ пропонувала Трампу «угоду» по Україні та Ірану, але отримала відмову.