Трамп зізнався, чим харчується та кому пише ночами

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп стверджує, що має «відмінне» здоров’я, яке дозволяє йому працювати в Білому домі по 9-10 годин. А глибокої ночі він часто пише повідомлення своїм помічникам.

Про це американський лідер розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Розповідаючи про своє здоров’я, Трамп зізнався, що приймає аспірин щодня в дозах, що в чотири рази більші, ніж мінімально рекомендовані. Він додав, що лікарі радять йому скоротити прийом ліків.

Американський президент стверджує, що неперебірливий у їжі і з задоволенням харчується в McDonald’s. Свою енергію він приписує «дуже гарній генетиці» від своїх батьків.

Трамп також зазначив, що не займається регулярними фізичними вправами, окрім гольфу, який, за його словами, є єдиним заняттям, яке йому не набридає.

Розповідаючи про свій розпорядок дня, Дональд Трамп зазначив, що зазвичай він працює в Овальному кабінеті приблизно від 10 ранку до 7 або 8 вечора.

Також він зізнався, що лягає спати пізно і часто пише повідомлення своїм помічникам або людям, яких він спостерігав на телеканалі Fox News, близько 2-ї години ночі.

