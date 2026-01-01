- Дата публікації
Трамп зізнався, чим харчується та кому пише ночами
Американський президент детально розповів про свій розпорядок дня, стан здоров’я та улюблені страви.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що має «відмінне» здоров’я, яке дозволяє йому працювати в Білому домі по 9-10 годин. А глибокої ночі він часто пише повідомлення своїм помічникам.
Про це американський лідер розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal.
Розповідаючи про своє здоров’я, Трамп зізнався, що приймає аспірин щодня в дозах, що в чотири рази більші, ніж мінімально рекомендовані. Він додав, що лікарі радять йому скоротити прийом ліків.
Американський президент стверджує, що неперебірливий у їжі і з задоволенням харчується в McDonald’s. Свою енергію він приписує «дуже гарній генетиці» від своїх батьків.
Трамп також зазначив, що не займається регулярними фізичними вправами, окрім гольфу, який, за його словами, є єдиним заняттям, яке йому не набридає.
Розповідаючи про свій розпорядок дня, Дональд Трамп зазначив, що зазвичай він працює в Овальному кабінеті приблизно від 10 ранку до 7 або 8 вечора.
Також він зізнався, що лягає спати пізно і часто пише повідомлення своїм помічникам або людям, яких він спостерігав на телеканалі Fox News, близько 2-ї години ночі.
Нагадаємо, раніше в Білому домі назвали дві можливі причини появи на руці президента США Дональда Трампа синців, через які він змушений носити пов’язку з бинтів.