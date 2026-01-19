Трамп зізнався, що міг неправильно оцінити ситуацію навколо Гренландії

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп визнав, що міг отримати недостовірну інформацію про нібито плани європейських країн розмістити війська в Гренландії.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела, обізнані з розмовою американського лідера з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Американський лідер визнав, що спочатку неправильно трактував присутність невеликої кількості військових на острові як провокацію проти себе. Раніше Трамп погрожував запровадженням мит через дії європейських країн, розмістивши там військові контингенти “по невідомих причинах”, як він написав у суботньому пості на Truth Social.

Стармер намагався переконати Трампа, що розгортання військ має на меті забезпечення безпеки США, а не є прямою провокацією проти американського президента. За словами джерел, цей крок Трампа може стати важливим сигналом для деескалації напруженості навколо Гренландії.

Ключова увага зараз зосереджена на пошуку дипломатичного врегулювання ситуації та зниженні напруження. Тон пресконференції Стармера сьогодні вранці, як відзначили спостерігачі, підтвердив серйозність намірів сторін щодо деескалації.

До слова, напередодні німецька розвідувальна група з 15 військових під керівництвом контрадмірала Штефана Паулі достроково завершила 44-годинну місію в Гренландії та вилетіла до Копенгагена. Попри заяви бундесверу про планове завершення розвідки та задовільні результати, ЗМІ пов’язують раптове вивезення групи з ультиматумом президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит для країн, які нарощують присутність на острові.

Російська загроза для Гренландії та зазіхання Трампа на острів

Нагадаємо, Трамп різко розкритикував Данію за неспроможність стримати начебто російську загрозу у Гренландії. Президент США заявив, що Копенгаген протягом 20 років ігнорував заклики НАТО щодо зміцнення безпеки стратегічного острова, і наголосив, що тепер Вашингтон бере ситуацію під власний контроль.

Окрім того, Трамп у листі до прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стере заявив, що через відсутність Нобелівської премії миру більше не відчуває обов’язку думати “винятково про мир” і зосередиться на інтересах США. Він поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, стверджуючи, що Копенгаген не здатний захистити острів від Росії та Китаю. Очільник Білого дому наполягає, що “повний і тотальний контроль” США над Гренландією є запорукою світової безпеки.