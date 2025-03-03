Трамп зізнався, що є головною небезпекою для США: подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що головною загрозою для країни є не Володимир Путін, а мігранти, наркобарони та інші кримінальні елементи, які незаконно перетинають кордон.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

“Нам слід менше турбуватися про Путіна і більше турбуватися про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей із психіатричних лікарень, які в’їжджають у нашу країну. Щоб ми не закінчили так само, як Європа”, – заявив Трамп.

Після перемоги на виборах 2024 року він почав активно реалізовувати обіцяні заходи, спрямовані на зміцнення кордону та боротьбу з нелегалами.

Раніше Трамп уже проводив жорстку міграційну політику під час свого першого президентського терміну, включно з будівництвом стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Дональд Трамп має намір розпочати наймасштабнішу депортацію в історії США, зокрема нелегальних мігрантів, які скоїли злочини.

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