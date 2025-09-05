Дональд Трамп / © Associated Press

У п’ятницю, 5 вересня, президент США Дональд Трамп підпише указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни.

Про це підтвердив представник Білого дому в коментарі Fox News.

Згідно з бюлетенем адміністрації, указ передбачає застосування назви «Міністерство війни» як другорядної для Міноборони, а також використання терміну «міністр війни» щодо чинного очільника відомства Піта Гегсета.

Документ також зобов’язує Гегсета підготувати законодавчі та виконавчі пропозиції для остаточного закріплення назви «Міністерство війни США».

За словами представника Білого дому, виконання указу потребуватиме заміни вивісок у Пентагоні, змін на офіційних сайтах та навіть перейменування зали для брифінгів з питань громадських відносин. Крім того, вже готуються інші довгострокові проєкти з ребрендингу.

Останніми днями Трамп неодноразово заявляв, що вважає нову назву неминучою і більш точною з огляду на роль США у світі.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Трампа виник конфлікт через те, що Пентагон таємно саботує військову допомогу Україні, блокуючи використання ракет.

Ми раніше інформували, що міністр оборони США звільнив керівника Розвідувального управління через «втрату довіри» після того, як доповідь розвідки спростувала заяви Трампа щодо удару по Ірану.