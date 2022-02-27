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Трамп змінив позицію і почав хвалити Зеленського і українців за опір Путіну

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Трамп змінив позицію і почав хвалити Зеленського і українців за опір Путіну

Дональд Трамп / Associated Press

Він переконаний, що агресії б не було, якби він був президентом США.

Колишній президент США Дональд Трамп засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що молиться за українців.

Зміна позиції експрезидента відбулась кардинально: ще на початку цього тижня він хвалив президента Росії Путіна, який визнав терористичні «ЛДНР», пише Reuters.

Трамп висловив співчуття українцям і похвалив президента України Володимира Зеленського, назвавши його «сміливим», оскільки він залишається в Києві.

«Напад Росії на Україну жахливий. Ми молимося за гордий народ України. Бог благословить їх усіх. Як усі розуміють, цього жахливого лиха ніколи б не сталося, якби наші вибори не були сфальсифіковані і якби я був президентом», - заявив політик.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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