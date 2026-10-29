Трамп змушує бізнес купувати російський дизель: чому трейдери відмовляються від угоди

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа непублічно закликає американські компанії купувати російський дизель із танкерів, які зараз пливуть через Атлантичний океан.

Про це повідомляє видання The Washington Sun з посиланням на представників галузевих груп, енергетичних аналітиків та джерела у трейдингових колах.

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Зазначається, що щонайменше три танкери вирушили до США після того, як Дональд Трамп 16 жовтня скасував санкції на російський дизель. За даними аналітиків, судна вийшли в море без конкретних покупців. Наприклад, танкер Agioi Fanendes із 40 тисячами тонн пального спочатку йшов до портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі, але згодом змінив свій маршрут на статус «за запитом».

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У нафтогазовій галузі кажуть, що раптове скасування санкцій створило плутанину, адже указ Трампа суперечить новому закону про посилення обмежень проти РФ. Трейдери з Волл-стрит масово відмовляються від цієї угоди, оскільки бояться розслідувань Конгресу та тривалих судових розглядів у майбутньому.

«Проблема юридична та банківська. Імпорт дозволено виконавчим указом, але питання санкцій перебуває на розгляді Конгресу, тому кожен контрагент запитує, що станеться, якщо політика зміниться після того, як вантаж прибуде», — зауважив аналітик компанії Sparta Commodities Джеймс Ноель-Бесвік.

Водночас на бізнес тиснуть демократи. Сенатор Річард Блюменталь надіслав листи власникам танкерів із вимогою розвернути судна. Він попередив, що купівля російського дизеля є злочином, і компанії можуть притягнути до відповідальності — якщо не зараз, то за наступної адміністрації.

Своєю чергою місцева влада шукає важелі для блокування танкерів.

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«Не помиляйтеся: угода Трампа з Путіним щодо дизельного пального є корупційною та незаконною, і я оцінюю варіанти, щоб запобігти його прибуттю до порту в Нью-Джерсі. Трамп наповнює кишені Володимира Путіна за рахунок американських споживачів та нашого демократичного союзника України», — зазначила губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл.

Офіційні структури США дають стримані коментарі. У відповідь на запит журналістів Білий дім перенаправив видання до Міністерства фінансів.

«Загальна ліцензія Управління з контролю за іноземними активами відповідає діям, які агентство вживало в минулому. Ми дотримуємося чинного законодавства та правил», — повідомив представник Мінфіну США.

Міністр енергетики США Кріс Райт під час телевиступу пояснив, що скасування обмежень має на меті збільшити пропозицію дизеля на світовому ринку та залучити РФ до переговорів щодо війни.

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Повідомляється, що в Україні це рішення викликало хвилю обурення. Народний депутат Мар’ян Заблоцький заявив, що купівля такого пального означатиме фінансування війни та вбивств українців.

Своєю чергою колишній економічний радник президента Олег Устенко підкреслив, що такі дії США викликають розчарування, особливо на тлі закликів до України не атакувати російські НПЗ. Він також висловив сподівання, що американські фактичні покупці та порти влаштують бойкот цим російським вантажам.

Експерти з ринку нафти, зокрема з Rapidan Energy Group, вважають найімовірнішим сценарієм те, що через відмову покупців у США танкери зрештою змінять маршрут і попрямують до Бразилії.

Дизельна угода Трампа та Путіна — останні новини

Нагадаємо, три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизеля прямують до США в межах домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Серед них — судно Leruo, яке перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.

Через це сенатор США Річард Блюменталь закликав судноплавні компанії розвернути танкери з російським дизелем. Він наголосив, що ввезення цього пального до Америки є незаконним.

Раніше ТСН.ua писав, що дизельна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним викликала критику як в Україні, так і у США. У Вашингтоні група сенаторів від обох партій поставила під сумнів законність домовленості, посилаючись на ухвалену 2022 року заборону на імпорт російської нафти.

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