Трамп знайшов нового ворога, оголосивши перемогу над Іраном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вкотре оголосив про перемогу у війні проти Ірану, яку було розпочато три тижні тому, та назвав нового «найбільшого ворога» Америки.

Про це йдеться у його короткому дописі у соцмережі Truth Social.

Обраний президентом США від Республіканської партії, Дональд Трамп заявив, що найбільшими ворогами для Америки тепер є його опоненти із Демократичної партії.

«Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!» — написав він.

Трамп не уточнив, чим саме шкодять Сполученим Штатам демократи і які заходи для протидії новому «ворогові» він готує.

Раніше повідомлялося, що під час промови президента США Дональда Трампа перед Конгресом на початку безезня конгресмени-демократи влаштували протест. Одного з них навіть вивели із залу.

Нагадаємо, напередодні видання Axios повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа починає планувати потенційні мирні переговори з Іраном, хоча очікується, що бойові дії триватимуть ще кілька тижнів.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.