ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
903
Час на прочитання
1 хв

Трамп знайшов нового ворога, оголосивши перемогу над Іраном

Дональд Трамп заявив, що найбільшими ворогами для Америки тепер є його опоненти із Демократичної партії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вкотре оголосив про перемогу у війні проти Ірану, яку було розпочато три тижні тому, та назвав нового «найбільшого ворога» Америки.

Про це йдеться у його короткому дописі у соцмережі Truth Social.

Обраний президентом США від Республіканської партії, Дональд Трамп заявив, що найбільшими ворогами для Америки тепер є його опоненти із Демократичної партії.

«Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!» — написав він.

Трамп не уточнив, чим саме шкодять Сполученим Штатам демократи і які заходи для протидії новому «ворогові» він готує.

Раніше повідомлялося, що під час промови президента США Дональда Трампа перед Конгресом на початку безезня конгресмени-демократи влаштували протест. Одного з них навіть вивели із залу.

Нагадаємо, напередодні видання Axios повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа починає планувати потенційні мирні переговори з Іраном, хоча очікується, що бойові дії триватимуть ще кілька тижнів.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.

Дата публікації
Кількість переглядів
903
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie