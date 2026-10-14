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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп знайшов нову причину війни в Україні та пояснив, чому не називає Путіна диктатором

Дональд Трамп заявив, що насмішки Джо Байдена над Росією стали однією з причин війни в Україні. Також він пояснив, чому не називає Путіна диктатором.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Трамп знайшов нову причину війни в Україні та пояснив, чому не називає Путіна диктатором

Трамп і Путін / © ТСН

Президент США Дональд Трамп заявив, що однією з причин війни в Україні стали насмішки колишнього американського президента Джо Байдена над Росією. Також він пояснив, чому уникає називати російського голову Володимира Путіна диктатором.

Трампа цитує ClashReport.

Говорячи про війну в Україні, Трамп заявив, що поведінка Байдена щодо Росії могла сприяти її початку.

«Частково війна в Україні почалася через те, що Байден бігав і насміхався з Росії», — сказав президент США.

Трамп також пояснив, чому сам не називає Путіна диктатором. За його словами, він має укладати угоди з різними людьми, тому не хоче ображати їх або давати їм образливі характеристики.

«Мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу навколо й не ображаю їх. Я людина, яка укладає угоди», — заявив Трамп.

Він додав, що завжди був успішним у переговорах і саме завдяки угодам став дуже багатим.

«Я завжди був дуже хорошим перемовником. Я став дуже багатим завдяки угодам. Тому я не ходжу навколо й не насміхаюся з людей», — наголосив президент США.

Дональд Трамп пов'язав свою відмову від різких публічних характеристик Путіна з прагненням зберігати можливість домовлятися з іншими лідерами.

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