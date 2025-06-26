Трамп знайшов винних у зливі інформації про результати американської операції в Ірані: що відомо

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп публічно звинуватив демократів у витоку секретної інформації про американську операцію, пов’язану з ядерними об’єктами в Ірані, та вимагає притягнути винних до відповідальності.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Це демократи злили інформацію про ІДЕАЛЬНИЙ ПОЛІТ до ядерних об’єктів в Ірані. Їх слід притягнути до відповідальності!» — написав Трамп.

Ці звинувачення з’явилися на тлі витоку попереднього звіту Розвідувального управління Міністерства оборони (DIA) США, який потрапив до американських ЗМІ. Інформацію з цього звіту зокрема опублікували CNN та The New York Times. Згідно з цим документом, удари США по іранських ядерних об’єктах лише відкинули ядерну програму Ірану на кілька місяців, що суперечило попереднім заявам президента Трампа про їхнє «повне знищення».

Витік інформації викликав значне обурення у президента Трампа та в Білому домі. За інформацією Sky News, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала особу, яка здійснила витік, «низькопробним невдахою з розвідувальної спільноти» і зазначила, що це є «чіткою спробою принизити президента Трампа та дискредитувати відважних пілотів». ФБР вже розпочало розслідування цього інциденту.

У відповідь на витік, адміністрація Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом. Це рішення викликало критику з боку деяких демократів, які висловили скептицизм щодо заяв президента про ефективність ударів. Деякі з них також нагадали, що вихід Трампа з ядерної угоди у 2018 році сприяв подальшому розвитку ядерної програми Ірану.