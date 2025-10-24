Трамп зніс частину Білого дому: з’явилися супутникові знімки

Повне знесення Східного крила Білого дому / © Planet Labs

Доповнено додатковими матеріалами

Знесення Східного крила Білого дому у США показали на супутникових знімках.

Про це пише CNN.

Цього тижня екскаватори копали у районі стіни Білого дому, а фотографії та відео чітко показали, наскільки драматично плани президента США Дональда Трампа щодо будівництва нової бальної зали вплинуть на історичну споруду.

Тепер супутникові знімки пропонують новий погляд на масштаби робіт.

Супутниковий знімок, зроблений у четвер вранці, показує, що все Східне крило Білого дому знесено. Купи уламків окреслюють місце, де колись стояла будівля, яка традиційно служила офісом Першої леді.

На місці, де раніше розташовувався портик, можна побачити екскаватор, який ущільнює уламки для вивезення. Колонада, яка вела від президентської резиденції до Східного крила, також майже знесена, залишилася лише остання секція, яка прилягає до резиденції, повідомило CNN пізно ввечері у четвер.

Білий дім 28 жовтня 2024 року / © Planet Labs

Білий дім 23 жовтня 2025 року / © Planet Labs

Неподалік вже триває будівництво бальної зали, яка замінить Східне крило. Невелику ділянку, яка може бути частиною фундаменту нової будівлі, розкопано, а перед Міністерством фінансів можна побачити бетонозмішувач.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт у четвер, 23 жовтня, зізналася журналістам, що масштаби проєкту з часом розширилися. Вона закликала громадськість «довіряти процесу» будівництва та сказала, що адміністрація діє прозоро.

«Коли було представлено цей план і ці візуалізації, щойно вони були завершені, президент доручив мені прийти сюди та поділитися ними з усіма вами. Я зробила ціле вступне слово про те, як виглядатиме цей проєкт бальної зали. У будь-якому будівельному проєкті з часом відбуваються зміни, оскільки ви оцінюєте, як виглядатиме проєкт, і ми продовжуватимемо інформувати вас про всі ці зміни, але просто довіряйте процесу», — сказала Лівітт з кімнати для брифінгів Білого дому.

Нагадаємо, 20 жовтня будівельні бригади розпочали демонтаж частини фасаду Східного крила Білого дому для будівництва бальної зали, ініційованого президентом Дональдом Трампом.