Трамп знову «дав задню» щодо Ірану та ошелешив заявою

Попри зрив переговорів з Іраном президент США Дональд Трамп продовжив режим припинення вогню, яке розпочалося 8 квітня, і мало закінчитися 22 квітня.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп пояснив, продовжив перемир’я з Іраном, бо чекає, коли іранці подадуть свої пропозиції і закінчать дискусії всередині країни.

«З огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, що цілком несподівано, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили призупинити наш напад на країну Іран доти, доки їхні лідери та представники не зможуть запропонувати єдину пропозицію», — написав президент США.

Трамп пояснив, що наказав американським військовим продовжувати блокаду та залишатися готовими та боєздатними.

«Я продовжу припинення вогню доти, доки їхня пропозиція не буде подана, а обговорення не завершаться тим чи іншим чином», — підсумував Трамп.

Нагадаємо, 21 квітня в Ісламабаді мали пройти мирні переговори між США та Іраном. Американську сторону мали представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Проте невдовзі Тегеран заявив, що не братиме участі в перемовинах зі США через позицію Вашингтона та напруження в регіоні. Після цього стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс теж скасував свою заплановану поїздку до Пакистану.