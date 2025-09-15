Трамп знову готується відкласти дедлайн щодо TikTok – Reuters

TikTok / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість чергового продовження терміну, наданого китайській компанії ByteDance для продажу або відчуження американських активів TikTok.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела, дедлайн спливає 17 вересня , однак Білий дім схиляється до його відтермінування. Це вже буде четверте перенесення з моменту ухвалення закону, який вимагав від ByteDance до січня 2025 року або продати TikTok у США, або закрити додаток.

Раніше Трамп визнавав, що має потенційних покупців із США, але ухилявся від прямої відповіді щодо майбутнього TikTok. За його словами, варіанти коливаються від продажу до «дозволити додатку зникнути», і це «залежить від Китаю».

У Вашингтоні вже тривалий час висловлюють занепокоєння, що TikTok може використовуватися китайською владою для шпигунства чи цензури. Попри це, адміністрація США не поспішає з блокуванням сервісу, яким у країні користуються близько 170 мільйонів людей.

Переговори між США та Китаєм тривають, однак джерела наголошують, що до 17 вересня очікувати остаточної угоди не варто. Продаж або передача алгоритму TikTok потенційному американському покупцю в будь-якому випадку потребує схвалення Пекіна.

Нагадаємо, що раніше Білий дім офіційно запустив акаунт у TikTok.

