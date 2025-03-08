Трамп знову критикує тарифи Індії і оголошує нові мита

Президент США Дональд Трамп знову висловив незадоволення високими тарифами Індії, підкресливши, що країна залишатиметься об'єктом взаємних мит. Відомо, що вони почнуть діяти з 2 квітня.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"Індія — країна з дуже високими тарифами", — заявив Трамп.

Згідно з Bloomberg, Індія може зазнати значних економічних втрат через ці мита, враховуючи високі тарифи, які країна стягує.

"Зауваження Трампа є останньою атакою президента США на торговельні бар'єри Індії, які, за його словами, несправедливо карають американський бізнес. Зауваження пролунали під час візиту міністра торгівлі Індії Пійуша Гояла до США цього тижня, де він зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, щоб обговорити торговельну політику між двома країнами", — зазначено в статті Bloomberg.

Речник Міністерства закордонних справ Індії зазначив, що зустрічі Гояла мають на меті обговорення тем торгівлі, митних зборів та інших питань.

"Обидва уряди перебувають у процесі просування дискусій щодо багатогалузевої двосторонньої торговельної угоди", — заявив речник.

На зустрічі в Білому домі прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент США Дональд Трамп обговорили плани значного збільшення двосторонньої торгівлі. Вони домовилися досягти обсягу в 500 мільярдів доларів до 2030 року та провести переговори щодо нової торговельної угоди до осені 2025 року.

Індійські представники сподіваються, що ці перемовини допоможуть відстрочити введення нових мит, які США планують запровадити з 2 квітня.

"Уряд Моді пішов на численні поступки адміністрації Трампа протягом останніх тижнів, намагаючись налагодити відносини. Серед них — масштабне зниження тарифів на продукцію, зокрема на дорогі мотоцикли та віскі, а також обіцянки купувати більше американських енергоносіїв та озброєнь", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Трамп призупинив 25%-тарифи, накладені на товари з Канади і Мексики.

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