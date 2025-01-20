Трамп знову пообіцяв забрати Панамський канал: що відповіла Панама

Президент Панами відкидає твердження Трампа про те, що Китай "керує" каналом.
Президент Панами Хосе Рауль Муліно відкинув обіцянку Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати "повернуть" Панамський канал.
Про це пише CNN.
"Канал є і залишатиметься панамським, а його адміністрація й надалі перебуватиме під панамським контролем щодо постійного нейтралітет", — сказав Муліно після інавгураційної промови Трампа в понеділок.
Муліно також відкидає твердження Трампа про те, що Китай "керує" каналом, який з’єднує Карибське море з Тихим океаном.
"У світі немає жодної країни, яка б заважала нашій адміністрації", — запевнив очільник Панами, не згадуючи безпосередньо Китай.
Муліно закликав до діалогу з цього питання, щоб "прояснити згадані моменти, не підриваючи наше право, повний суверенітет і право власності на наш канал". Адміністрація Панамського каналу повідомила, що не коментуватиме слова Трампа.
Нагадаємо, що Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові вкотре заявив, що Сполучені Штати переберуть під свій контроль Панамський канал.
"Ми витратили більше грошей, ніж на будь-який проєкт, і втратили 38 тис. життів під час будівництва Панамського каналу. З нами дуже погано поводилися через цей дурний подарунок, який не слід було робити. Панама порушила обіцянку, яку нам дала", — говорить новий очільник США.
Трамп вважає, що канал наразі експлуатує китайська влада. "А ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад", — додав він.
Нагадаємо, що США побудували канал понад століття тому і передали його під контроль Панами 2000 року. Відкритий 1914 року, Панамський канал називають одним з інженерних чудес світу або міжокеанським ліфтом. Збудували його США, витративши близько $11,6 млрд (в еквіваленті на сьогодні – ред.). Щорічно проходження суден через Панамський канал приносить до бюджету Панами близько $4 млрд. Але найбільше його значення – геополітичне.
Раніше ми писали, що стоїть за заявами Трампа про приєднання Канади, Гренландії та Панамського каналу.
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