Трамп знову пообіцяв забрати Панамський канал: що відповіла Панама

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відкинув обіцянку Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати "повернуть" Панамський канал.

Про це пише CNN.

"Канал є і залишатиметься панамським, а його адміністрація й надалі перебуватиме під панамським контролем щодо постійного нейтралітет", — сказав Муліно після інавгураційної промови Трампа в понеділок.

Муліно також відкидає твердження Трампа про те, що Китай "керує" каналом, який з’єднує Карибське море з Тихим океаном.

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"У світі немає жодної країни, яка б заважала нашій адміністрації", — запевнив очільник Панами, не згадуючи безпосередньо Китай.

Муліно закликав до діалогу з цього питання, щоб "прояснити згадані моменти, не підриваючи наше право, повний суверенітет і право власності на наш канал". Адміністрація Панамського каналу повідомила, що не коментуватиме слова Трампа.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові вкотре заявив, що Сполучені Штати переберуть під свій контроль Панамський канал.

"Ми витратили більше грошей, ніж на будь-який проєкт, і втратили 38 тис. життів під час будівництва Панамського каналу. З нами дуже погано поводилися через цей дурний подарунок, який не слід було робити. Панама порушила обіцянку, яку нам дала", — говорить новий очільник США.

Трамп вважає, що канал наразі експлуатує китайська влада. "А ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад", — додав він.

Нагадаємо, що США побудували канал понад століття тому і передали його під контроль Панами 2000 року. Відкритий 1914 року, Панамський канал називають одним з інженерних чудес світу або міжокеанським ліфтом. Збудували його США, витративши близько $11,6 млрд (в еквіваленті на сьогодні – ред.). Щорічно проходження суден через Панамський канал приносить до бюджету Панами близько $4 млрд. Але найбільше його значення – геополітичне.

Раніше ми писали, що стоїть за заявами Трампа про приєднання Канади, Гренландії та Панамського каналу.

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