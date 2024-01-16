Трамп знову пообіцяв закінчити війну в Україні "дуже швидко": "Ми з Путіним чудово ладнаємо"

Експрезидент США Дональд Трамп, кандидат у президенти на виборах 2924 року Дональд Трамп після перемоги в Айові зробив скандальну заяву про війну в Україні. Він заявив, що у разі його приходу до влади в США він "дуже швидко" закінчить війну, бо "чудово ладнає із Путіним".

Про це американський політик сказав під час виступу в Айові.

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Він впевнений, що зможе припинити бойові дії в Україні, бо має хороші відносиними як із Путіним, так із Володимиром Зеленським.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено. Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни – ред.) ніколи не повинно було статися", - сказав він.

Нагадаємо, у травні 2023 року Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його оберуть президентом США. Тоді він також додав, що Путіна, який розв'язав криваву війну посеред Європи, не варто називати військовим злочинцем.

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