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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп знову поскаржився на "спадщину Байдена": у чому звинувачує попередника

Дональд Трамп закликав американців бути терплячими і дочекатися небувалого економічного буму.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що спад на фондових ринках не пов’язаний із запровадженням нових митних тарифів. За його словами, його попередник на посаді залишив Сполученим Штатам «погані цифри»

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Це фондовий ринок Байдена, а не Трампа. Я вступив на посаду лише 20 січня. Мита незабаром почнуть діяти, і компанії починають переїжджати до США у рекордних кількостях», — запевнив американців президент США, який щойно відзначив 100 днів перебування на посаді.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати процвітатимуть після того, як позбудуться «спадщини Байдена».

«Це займе деякий час, це не має жодного відношення до мит тільки те, що він залишив нам погані цифри, але коли почнеться бум, він буде таким, яким не був жоден інший. БУДЬТЕ ТЕРПЛЯЧІ!!!», — наголосив американський президент.

Нагадаємо, за даними Бюро економічного аналізу США, реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) країни за перший квартал зменшився на 0,3% в річному обчисленні.

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