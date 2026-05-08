Дональд Трамп / © Associated Press

Серія вчасних ринкових ставок на падіння цін на нафту на загальну суму до 7 мільярдів доларів протягом березня та квітня відбулася безпосередньо перед важливими оголошеннями президента США Дональда Трампа щодо Ірану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані трейдерів, ринкових експертів та аналіз біржових операцій.

Трейдери вперше помітили незвичайні угоди 23 березня. Угоди були здійснені за кілька хвилин до того, як Трамп оголосив про відтермінування загрози атак на іранську енергетичну інфраструктуру, що спричинило падіння цін на нафту.

Така ж картина повторилася 7 квітня, перед тим, як Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном, що спричинило падіння ф’ючерсів на Brent компанії ICE на цілих 15%.

Це сталося знову 17 квітня, коли іранські чиновники та Трамп говорили про розблокування Ормузької протоки, а потім — 21 квітня, коли Трамп продовжив припинення вогню.

Агентство Reuters та інші ЗМІ повідомляли про ці угоди для двох світових еталонних марок сирої нафти, Brent та West Texas Intermediate. Вартість цих ставок за ці чотири дні у березні та квітні становила близько 2,6 мільярда доларів, згідно з початковими розрахунками Reuters.

Подальший аналіз торгових даних на різних біржах та контрактах показав, що трейдери виконували аналогічні ставки в однакові дати та час на європейські ф’ючерси на дизельне паливо та американський бензин, а також на довгострокові контракти на Brent та WTI, що довело загальну суму приблизно до 7 мільярдів доларів, згідно з розрахунками Reuters.

Ставка на продаж — або короткий продаж — означає, що особа, яка здійснює угоду, позичає дериватив у контрагента, продає його, а потім викуповує назад дешевше, коли ціна падає, зберігаючи решту готівки як прибуток.

23 березня та 7, 17 та 21 квітня ціни на нафту впали більш ніж на 10%. Розрахунки Reuters показують, що продавець з 7 мільярдами доларів міг би отримати сотні мільйонів доларів прибутку, залежно від часу ставок.

Хто заробив на спекуляціях

Агентство Reuters не змогло встановити, хто зробив ці ставки та чи були вони зроблені в США чи з інших країн. Серед них були короткі позиції або ставки на падіння цін на деривативи, включаючи ф’ючерси на нафту ICE, сиру нафту CME, дизельне паливо та бензин.

Ставки відбулися на двох основних біржах, що проводять світову торгівлю ф’ючерсами на нафту та паливо: Міжконтинентальній біржі (ICE) та Чиказькій товарній біржі (CME). Обидві біржі відмовилися від коментарів.

Міністерство юстиції США та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) не одразу відповіли на запити про коментарі.

Речник Білого дому заявив: «Усі федеральні службовці підпадають під дію урядових етичних норм, які забороняють використання непублічної інформації з метою отримання фінансової вигоди».

