Трамп знову рве з ЮНЕСКО: Білий дім звинувачує організацію в "ідеологічній упередженості"

ЮНЕСКО / © Reuters

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Президент Дональд Трамп ухвалив рішення про повторний вихід США з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), звинувативши її в “антиамериканських”, ”антиізраїльських” настроях і просуванні ідеологій, які, за словами Білого дому, суперечать інтересам американського народу.

Про це повідомила The New York Post із посиланням на представників адміністрації, які підтвердили, що у лютому Трамп ініціював 90-денну перевірку участі США в ЮНЕСКО.

Особливу увагу було приділено “антисемітським і антиізраїльським тенденціям” в організації, а також її програмам, пов’язаним із соціальними питаннями.

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За словами заступниці прессекретаря Білого дому Ганни Келлі, адміністрація дійшла висновку, що політика ЮНЕСКО в галузі різноманіття, рівності та інклюзивності “розпалює ворожнечу” й суперечить курсу, який обрав американський народ на виборах. Вона також підкреслила: “Президент Трамп завжди ставить Америку на перше місце й не дозволить, щоб участь США в міжнародних організаціях йшла врозріз з нашими національними інтересами”.

Серед ініціатив, які викликали критику Вашингтона, згадуються:

“Набір інструментів боротьби з расизмом” (2023) — документ із рекомендаціями для країн щодо антирасистської політики;

Ініціатива MEN’talities (2024) — програма з трансформації гендерних норм серед чоловіків, зокрема в Індії;

Звіт про відеоігри, який пропонує використовувати ігри для боротьби з дискримінацією.

Окрему критику викликала позиція ЮНЕСКО щодо Ізраїлю. У Білому домі заявили, що організація регулярно приймає рішення, які трактуються як “антиізраїльські” — зокрема, визнання релігійних єврейських об’єктів частиною “палестинського всесвітнього спадку” та засудження дій Ізраїлю без згадок про ХАМАС.

Також адміністрація Трампа звернула увагу на посилення впливу Китаю в структурі ЮНЕСКО. За словами американських посадовців, Пекін, який є другим найбільшим спонсором організації, використовує її для просування власних стандартів. Зокрема, йдеться про спроби занижувати роль меншин у китайській історії, включно з уйгурськими мусульманами.

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Це вже друге рішення Трампа про вихід США з ЮНЕСКО — аналогічний крок було зроблено 2017 року через “антиізраїльську упередженість”. Востаннє Сполучені Штати залишали організацію 1983 року за президентства Рональда Рейгана.

2023 року адміністрація Байдена ініціювала повторне приєднання до ЮНЕСКО, аргументуючи це необхідністю стримування впливу Китаю в глобальних структурах.