Трамп знову в центрі скандалу: його відео з Обамою та його дружиною у вигляді мавп шокувало США

Колишній президент США Дональд Трамп опинився у центрі гучного скандалу після публікації у своїй соцмережі Truth Social відеоролика, який багато хто розцінив як відверто расистський. У відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, з’являються Барак та Мішель Обама в образі мавп у джунглях, що викликало хвилю обурення як серед демократів, так і серед республіканців.

Про це пише BILD_Russian

Дональд Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social відео, яке викликало масове обурення у Сполучених Штатах. Ролик, створений за допомогою штучного інтелекту, був присвячений заявам про фальсифікації виборів.

Проте найбільший резонанс викликав фінальний епізод, де Барак та Мішель Обама постають у вигляді мавп у джунглях.

Чимало американців одразу ж побачили в цьому прозорий расистський натяк.

Критика на адресу Трампа пролунала не лише з боку Демократичної партії, а й від представників Республіканської партії.

«Трамп щойно опублікував расистське відео з Бараком і Мішель Обамами в образі мавп. Нижче падати вже нікуди», — заявили у впливовій групі Republicans Against Trump.

Занепокоєння щодо поведінки Трампа

У соціальних мережах також активно обговорюється поведінка колишнього президента, який за короткий проміжок часу виклав десятки незвичайних та дивних публікацій поспіль, включно з цим скандальним роликом.

Окремі користувачі навіть висловлюють заклики до розгляду можливості застосування 25-ї поправки до Конституції США. Ця поправка дозволяє усунути президента від влади у випадку його недієздатності, що свідчить про серйозне занепокоєння громадськості щодо психологічного стану та поведінки Трампа.

Варто зазначити, що Дональд Трамп неодноразово піддавався критиці за свої висловлювання, які розцінювалися як расистські або ксенофобські.

