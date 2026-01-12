Трамп знову заговорив про ядерну війну – і здивував поясненням

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо ядерного озброєння, коментуючи баланс сил між Сполученими Штатами та Росією.

Про це Трамп сказав в інтервʼю The New York Times.

Під час розмови він наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж Росія, однак підкреслив: сама кількість боєголовок не є визначальною.

Реклама

“У нас більше ядерної зброї, ніж у них. Але це не має значення, бо потрібна лише одна ракета”, – заявив Трамп.

Він також додав, що американське військове озброєння є технологічно кращим за російське, і це, за його словами, вже було продемонстровано на практиці.

Зокрема, Трамп згадав роботу систем протиповітряної оборони, які Росія використовувала або постачала для Венесуели, зазначивши, що їхня ефективність “була далеко не ідеальною”.

Крім того, Дональд Трамп відповів, чи готові США переозброїти Україну у разі зриву мирної угоди з Росією та заявив, що Америка зараз “заробляє на війні”.