Трамп знову заявив про небезпеку для Гренландії: що саме загрожує острову

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп знову підняв тему Гренландії, наголошуючи на стратегічному значенні острова та ролі Америки у його захисті.

Про це Трамп сказав під час свого виступу у Давосі, передає Sky News.

"Кожен союзник з НАТО повинен вміти захищати свою територію. Але жодна країна чи група країн, крім Сполучених Штатів, не здатна гарантувати безпеку Гренландії", – заявив Трамп.

Реклама

Він додав, що острів має ключове стратегічне розташування між США, Росією та Китаєм і містить значні запаси рідкісноземельних елементів, видобуток яких ускладнює льодовиковий покрив. За словами президента, питання Гренландії стосується не економіки, а національної та міжнародної безпеки.

"Цей великий, майже безлюдний острів є частиною Північної Америки та розташований на північному кордоні Західної півкулі. Це наша територія", – підкреслив Трамп.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте визнав слушність позиції президента США Дональда Трампа, який претендує на Гренландію, щодо необхідності захисту арктичного регіону. Росія та Китай нарощують там активність, що змушує Альянс діяти рішучіше.