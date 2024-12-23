Трамп знову заявив, що хоче купити Гренландію: які ще у нього територіальні амбіції

Дональд Трамп каже, що покупка Гренландії є "абсолютною необхідністю" для США.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для Сполучених Штатів.

"З метою національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", – написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Трамп зробив це у пості, в якому оголосив, що співзасновник PayPal Кен Гауері обраний на посаду посла США в Данії. Гренландія є автономною територією Данії.

Нагадаємо, Трамп висунув ідею придбання США Гренландії в 2019 році під час свого першого президентського терміну. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен тоді відкинула цю пропозицію як "абсурдну". Після цієї заявив данської прем'єрки Трамп скасував запланований державний візит до Данії.

У 2019 році The Wall Street Journal повідомляв, що Трамп всерйоз розглядає можливість придбати Гренландію через її природні ресурси.

Фото: Вікіпедія/Corvax

Як нагадує Newsweek, в минулому США робили запити щодо купівлі Гренландії. У 1867 році в звіті Державного департаменту говорилося, що розташування острова та природні ресурси зроблять його ідеальним придбанням.

У 1946 році президент Гаррі Трумен запропонував купити Гренландію у Данії за 100 мільйонів доларів золотом.

У 1970-х роках віце-президент Нельсон Рокфеллер також обговорював купівлю Гренландії за її мінеральні ресурси

Острів Гренландія має прямий доступ до Арктики, де давно тривають перегони між різними країнами за ресурси в регіоні. Вважається, що в Гренландії є родовища золота, срібла, міді та урану, а у водах біля узбережжя острова – можливість видобутку нафти.

Фото: Time

Крім того, останніми роками країна-агресор РФ також намагається претендувати на арктичні території, прилеглі до виключної економічної зони Гренландії, повідомили журналісти.

Територіальні амбіції Трампа

Як нагадує ВВС, раніше Дональд Трамп кепкував з прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, припустивши, що Канада має стати 51-м штатом США, а Трюдо – його губернатором. У розмові з Трюдо у своєму маєтку в Мар-а-Лаго він сказав, що якщо 25%-ві торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні "варто стати 51-м штатом" США.

18 грудня у своїй соціальній мережі Truth Social Трамп повторив "пропозицію":

"Ніхто не може відповісти, чому ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 000 000 доларів на рік? Це безглуздо! Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом. Вони б значно заощадили на податках і військовому захисті. Я думаю, що це чудова ідея. 51-й штат".

Крім того, на вихідних Трамп пригрозив повернути під контроль Вашингтона Панамський канал у разі, якщо транзитні тарифи для американських суден не будуть знижені.

"Кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належить Панамі, і так буде й надалі. Суверенітет і незалежність нашої країни не підлягають обговоренню", - відповів президент Панами Хосе Рауль Муліно.

"Це ми ще побачимо!" - написав після цього Трамп на своїй платформі Truth Social. Він також розмістив у соцмережах зображення каналу з американським прапором: "Ласкаво просимо до каналу Сполучених Штатів!"

Панамський канал / Фото: facebook.com/Вадим Хоруженко

США побудували канал понад століття тому і передели його під контроль Панами 2000 року.

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