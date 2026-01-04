ТСН у соціальних мережах

Трамп знову зазіхнув на Гренландію: що відповіла Данія, якій належить острів

Прем’єр-міністерка Данії закликала Трампа припинити погрози щодо територіальної цілісності її країни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен різко засудила нове висловлювання Трампа про претензії США на Гренландію.

Про це пише Clash Report.

Прем’єрка закликала Трампа припинити свої погрози щодо Гренландії.

«Абсолютно безглуздо говорити про те, що США повинні захопити Гренландію. США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства (до його складу входить власне Данія, та дві автономні території — Фарерські острови і Гренландія — Ред.), — зазначила Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 січня, Дональд Трамп знову заявив, що Штатам «справді необхідна» Гренландія.

