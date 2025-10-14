Трамп знову жорстко розкритикував Путіна: що сказав цього разу

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований поведінкою російського лідера Володимира Путіна, з яким раніше мав «дуже хороші стосунки».

Про це він розповів під час зустрічі з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Американський президент зауважив, що не розуміє, чому Путін досі продовжує війну проти України.

«Я не знаю, чому він усе ще веде цю війну. Вона стала для нього катастрофою. Він уже майже чотири роки воює, хоча мав виграти за тиждень. Тепер ось-ось почнеться четвертий рік», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, армія диктатора РФ Володимира Путіна взялася з усіх сил атакувати українську енергетику. На тлі всіх цих подій президент України Володимир Зеленський вирушить до США на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Окрім цього, президент Фінляндії Александр Стубб позитивно оцінив заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна має шанси повернути свої тимчасово окуповані території.