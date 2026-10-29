Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп намагається повернутися до передвиборчих заяв 2024 року, пов’язуючи проблеми американців із підтримкою України. Однак така риторика втрачає ефективність.

Про це в етері Еспресо заявив експерт Центру відносин США та України Андрій Добрянський.

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На думку фахівця, на позицію Трампа щодо України могли вплинути консервативний коментатор Такер Карлсон і син американського президента. Під час передвиборчої кампанії республіканець, зокрема, пов’язував допомогу Києву з економічними труднощами громадян США.

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«Він втратив надзвичайну підтримку американців. То він спробує повернутися до його передвиборчої риторики 2024-го року, а цього року це не працює», — сказав Добрянський.

Експерт пояснив, що американці бачать невідповідність між обіцянками президента та результатами його політики. Зокрема, Трампу не вдалося досягти обіцяного зниження цін і суттєвого поліпшення економічної ситуації. Через це йому стає важче покладати відповідальність за внутрішні проблеми країни на Україну та її президента Володимира Зеленського.

За словами Добрянського, навіть серед прихильників руху MAGA підтримка України перевищує підтримку Росії. Тому переконати американське суспільство в тому, що саме Київ або Зеленський є причиною труднощів у США, стає дедалі складніше.

Водночас експерт зазначив, що Трамп не збирається підтримувати Україну на тому самому рівні, що й попередній президент США Джо Байден. За його словами, державний секретар Марко Рубіо не зміг переконати главу Білого дому змінити підхід до допомоги Києву.

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«Рубіо довідався, що він не може переконати Трампа. Трамп не буде допомагати Україні так, як Байден і інші. Але він так само не буде примушувати Путіна», — зазначив Добрянський.

На цьому тлі в Державному департаменті США та Центральному розвідувальному управлінні, як повідомив експерт, обговорюють можливість ширшого залучення європейських країн до переговорів про завершення війни. Йдеться про формат, у якому безпосередніми учасниками переговорного процесу з Росією стануть Україна та європейські держави, тоді як Сполучені Штати виконуватимуть роль посередника й гаранта.

«Є ідея у Держдепартаменті і в ЦРУ нарешті прийняти європейців. Хай вони (перемовини — ред.) будуть як тристоронні: європейці, українці і Росія. А Америка залишиться як посередник і гарант», — сказав Добрянський.

Крім того, експерт наголосив на необхідності активнішої роботи України з американськими політиками та громадськістю. На його думку, Києву варто частіше використовувати можливості медіа у США, щоб доносити свою позицію, а також підтримувати постійний діалог із членами Конгресу.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп знову розкритикував попередню адміністрацію за військову допомогу Україні та європейським союзникам.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп знову згадав про обіцянку виплатити американцям по $5 000, однак чіткого плану виплат досі немає.

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