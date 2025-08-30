Трамп "воскрес"?: що відомо про здоров’я президента США

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

Реклама

Після того, як у соціальних мережах почали поширюватися конспірологічні чутки про смерть президента США Дональда Трампа, яку нібито приховують в Білому домі, з’явилася оновлена інформація щодо стану здоров’я американського лідера.

Журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на чиновника Білого дому повідомив у мережі Х, що з президентом США все гаразд.

«Трамп в порядку. Сьогодні [в суботу, 30 серпня] вранці гратиме в гольф», — цитує він слова свого співрозмовника.

Реклама

Причиною поширення чуток про смерть 79-річного Трампа стала його відсутність на публіці та помічені раніше дивні синці на руках президента.

Зокрема, у понеділок, 25 серпня, у Трампа помітили синець на тильному боці правої руки під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном в Овальному кабінеті. Це посилило побоювання щодо проблем зі здоров’ям американського лідера.

Експертка з зовнішньої політики, журналістка Лора Розен підлила олії у вогонь, констатувавши, що американського лідера ніхто не бачив декілька днів поспіль й найближчим часом його публічну появу Білий дім не планує.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно в інтерв’ю USA Today сказав, що готовий виконувати обов’язки президента Дональда Трампа, якщо з ним щось станеться.