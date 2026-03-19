Трамп жорстко попередив Іран: США можуть знищити Південний Парс через атаки на Катар

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп відреагував на загострення ситуації навколо атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки.

За його словами, Сполучені Штати не були поінформовані про удар Ізраїлю по іранському газовому родовищу Південний Парс. Також він підкреслив, що Катар не мав жодного відношення до цієї атаки.

Втім, як зазначив Трамп, Іран, не знаючи всіх обставин, у відповідь атакував частину катарської LNG-інфраструктури.

У цьому контексті американський президент виступив із жорстким попередженням: якщо Катар зазнає нових ударів, США готові діяти максимально рішуче.

“У разі нових атак Сполучені Штати можуть повністю знищити родовище Південний Парс — з безпрецедентною силою”, — заявив Трамп.

Водночас він наголосив, що не хотів би такого сценарію через його довгострокові наслідки для регіону, однак Вашингтон готовий до рішучих дій.

Також Трамп зазначив, що Ізраїль наразі не планує подальших атак на це родовище, якщо Іран утримається від ескалації.

Південний Парс — одне з найбільших газових родовищ у світі, яке спільно розробляють Іран і Катар. Будь-які удари по ньому можуть спричинити серйозні наслідки для глобального енергетичного ринку.

Заяви Трампа демонструють різке загострення риторики США та сигналізують про готовність до масштабного втручання у разі подальших атак у регіоні.

Нагадаємо, операція США та Ізраїлю проти Ірану, яка спочатку планувалася як коротка кампанія, може затягнутися. У Вашингтоні спочатку планували інтенсивну військову операцію на 4–6 тижнів, однак тепер у США та в інших столицях світу готуються до набагато тривалішої кризи.