Трамп жорстко розкритикував позицію Путіна щодо війни в Україні: що він сказав

Президент Росії Володимир Путні та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін прагне «йти до кінця», продовжуючи війну проти України та вбиваючи людей

Про це заявив журналістам президент США Дональд Трамп на борту президентського літака Air Force One, повідомляє Cnews.

«Це дуже складна ситуація. Я вже казав вам, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче йти до кінця, щоб продовжувати вбивати людей, це неправильно», — заявив Трамп.

Реклама

Американський лідер також повідомив, що під час розмови, яка відбулася 3 липня, не вдалося досягти жодного прогресу у питанні припинення війни РФ проти України. Трамп наголосив, що Путін поінформований про можливі нові санкції США, які можуть бути запроваджені у відповідь на дії Кремля.

За словами президента США, глава Кремля висловив стурбованість цими санкціями, але усвідомлює, що їх застосування є цілком імовірним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним та розповідали що заявив господар Кремля про війну в Україні.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не вимагає капітуляції України, але чекає на визнання «реалій», що склалися на фронті.

Реклама