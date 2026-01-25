Трамп жорстко розкритикував владу Міннесоти і виправдав вбивство протестувальника агентами ICE

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою влади штату Міннесота та міста Міннеаполіс після загибелі чоловіка, застреленого агентом Імміграційної та митної служби США.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому звинуватив місцеву владу у підбурюванні до заколоту, приховуванні масштабного фінансового шахрайства та перешкоджанні роботі правоохоронців. За його словами, поліція не забезпечила належного захисту агентів ICE, через що їм довелося самостійно протистояти озброєному чоловікові, якого Трамп назвав «бандитом».

«Мер і губернатор відкликали поліцію? Вони підбурюють до мятежу своєю небезпечною риторикою!» — написав президент США.

Трамп також заявив, що з Міннесоти нібито було вкрадено десятки мільярдів доларів, а сам інцидент він пов’язав із «відкритими кордонами» та політикою демократів.

«Багато з того, що ви бачите, — це прикриття для крадіжки та шахрайства», — додав він, закликавши повернути кошти та пригрозивши причетним тюремними строками.

Окремо президент США стверджує, що з Міннесоти було вивезено 12 тисяч нелегальних мігрантів, яких він назвав «схильними до насильства», та зазначив, що без цього ситуація була б значно гіршою.

24 січня федеральні імміграційні агенти США застрелили у Міннеаполісі вже другу людину за останній місяць.

Стрілянина сталася через день після того, як понад 10 тисяч мешканців Міннеаполіса вийшли на протести проти присутності близько 3 тисяч федеральних агентів, яких у штат направила адміністрація Трампа.

Протестувальники були обурені низкою інцидентів, зокрема вбивством громадянки США Рене Гуд, затриманням громадянина США у власному будинку, а також затриманням школярів, серед яких був п’ятирічний хлопчик.