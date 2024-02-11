Трамп зробив цинічну заяву щодо Росії та НАТО: жорстка реакція західних посадовців

Претенденту на посаду президента США Дональду Трампу нагадали гасло Альянсу: "Один за всіх і всі за одного".

Заяви Дональда Трампа, який знову претендує стати господарем Білого дому, про те, що США можуть відмовитися від захисту деяких союзників по НАТО у разі російського вторгнення, викликали жорстку реакцію західних посадовців.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй заяві наголосив, що будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, "підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів".

"Будь-яка атака на НАТО буде зустрінута об'єднаною і сильною відповіддю", - додав він.

Також читайте Трамп закликав не надавати допомогу Україні та Ізраїлю

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що девіз НАТО "один за всіх, усі за одного" є конкретним зобов’язанням.

“Підрив довіри до країн-союзників означає послаблення всього НАТО. Жодна виборча кампанія не є приводом для гри з безпекою Альянсу", – написав він на платформі X.

Після заяви Трампа міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало повідомлення зі згаданим гаслом "Один за всіх і всі за одного" з хештегом #StrongerTogether у своєму англомовному обліковому записі X.

"Нерозважливі заяви про безпеку #НАТО та солідарність за статтею 5 служать лише інтересам Путіна", - цитує президента Ради ЄС Шарля Мішеля Reuters.

Як відомо, стаття 5 договору НАТО говорить, що збройний напад на члена альянсу буде вважатися нападом на усіх, що викликає колективну самооборону.

Нагадаємо, Білий дім відкинув коментарі колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він не захищає союзників по НАТО від можливого російського вторгнення, назвавши їх "жахливими та безглуздими".

Читайте також: