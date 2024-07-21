Трамп зробив гучну заяву щодо війни в Україні: що сказав кандидат в президенти США

Він підкреслив, що війна буде розв’язана щойно він “виграє президентські вибори” і до того, як “займе Овальний кабінет”.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп пообіцяв “врегулювати війну між Україною та Росією”, якщо стане новим головою Білого дому.

Про це він заявив під час зустрічі з виборцями.

“Я врегулюю цю жахливу війну між Україною та Росією і зможу запобігти третій світовій війні”, - наголосив Трамп.

Він підкреслив, що війна буде розв’язана щойно він “виграє президентські вибори” і до того, як “займе Овальний кабінет”.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Той заявив про "дуже гарну телефонну розмову" з президентом Зеленським.

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