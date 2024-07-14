Трамп зробив важливу заяву щодо своєї кампанії після замаху на нього

Трамп вирішив не міняти плани і прямує на з'їзд республіканців.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп після скоєного на нього замаху заявив, що все ж таки збирається прибути до Мілуокі (штат Вісконсин), як і було заплановано.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає CNN.

Трамп міг відкласти відвідування Мілуокі після замаху, проте оголосив, що його графік залишається незмінним.

"Ґрунтуючись на вчорашніх жахливих подіях, я збирався відкласти свою поїздку до Вісконсина та національний з’їзд Республіканської партії на два дні, але щойно вирішив, що я не можу дозволити "стрілку" або потенційному вбивці змусити змінити розклад або щось інше", – написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня (вдень за американським часом) під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина. Експрезидента США екстрено евакуювали. Він отримав поранення вуха внаслідок стрілянини.

Згодом стало відомо, що в авто 20-річного Томаса Метью Крукса, який здійснив замах на Дональда Трампа – кандидата в президенти США, знайшли вибухові пристрої.

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