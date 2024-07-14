Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Трамп зробив важливу заяву щодо своєї кампанії після замаху на нього

Трамп зробив важливу заяву щодо своєї кампанії після замаху на нього

Трамп після замаху оголосив, що його графік залишається незмінним Фото: соцмережі

Трамп вирішив не міняти плани і прямує на з'їзд республіканців.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп після скоєного на нього замаху заявив, що все ж таки збирається прибути до Мілуокі (штат Вісконсин), як і було заплановано.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає CNN.

Трамп міг відкласти відвідування Мілуокі після замаху, проте оголосив, що його графік залишається незмінним.

"Ґрунтуючись на вчорашніх жахливих подіях, я збирався відкласти свою поїздку до Вісконсина та національний з’їзд Республіканської партії на два дні, але щойно вирішив, що я не можу дозволити "стрілку" або потенційному вбивці змусити змінити розклад або щось інше", – написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня (вдень за американським часом) під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина. Експрезидента США екстрено евакуювали. Він отримав поранення вуха внаслідок стрілянини.

Згодом стало відомо, що в авто 20-річного Томаса Метью Крукса, який здійснив замах на Дональда Трампа – кандидата в президенти США, знайшли вибухові пристрої.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація