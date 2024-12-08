Трамп зробив заяву щодо розмови з Путіним після виборів

Обраний президент США Дональд Трамп стверджує, що не спілкувався із президентом РФ Володимиром Путіним після своєї перемоги на виборах.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу NBC News.

"Ні, не розмовляв”, - категорично заявив він.

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Водночас він відмовився обговорювати тему розмови із господарем Кремля, оскільки, за його словами, це може перешкодити майбутнім переговорам.

За словами майбутнього глави Білого дому, він не хоче, щоб щось заважало переговорам США щодо війни в Україні.

“Не хочу про це говорити. Я не хочу нічого говорити про це, тому що не хочу нічого робити, що могло б перешкодити переговорам", - сказав Трамп.

Запитання ведучої щодо розмови Трампа і Путіна виникло через те, що обраний президент США обіцяв закінчити війну Росії проти України у перші 24 години після своєї перемоги на виборах.

Нагадаємо, раніше американське видання Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп вперше після перемоги на виборах провів розмову з Путіним. Нібито під час розмови американський політик порадив диктаторові РФ не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі. Згодом у Кремлі заперечили факт такої телефонної розмови.

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