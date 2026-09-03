Трамп зробив гучну заяву про боєприпаси: США готують нові поставки союзникам

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично необмежені запаси боєприпасів і вже невдовзі можуть відновити їхній продаж союзникам. Водночас американський лідер знову звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена у передачі Україні значно більшої кількості боєприпасів, ніж США використали під час військової операції в Ірані.

Про це Трамп написав у дописі в соцмережі Truth Social, критикуючи тих, хто, на його думку, необ’єктивно висвітлює американську військову операцію.

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«Ми маємо практично необмежену кількість боєприпасів середнього та високого класу — значно більше, ніж ми б коли-небудь змогли використати для цієї чи будь-якої іншої війни», — заявив президент США.

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За його словами, американська військова промисловість також виробляє боєприпаси «у масштабах, яких раніше ніхто й не бачив». Трамп наголосив, що США наразі накопичують запаси та готуються до будь-якого розвитку подій.

Водночас американський президент зазначив, що Вашингтон поки не продає ці боєприпаси іншим країнам, оскільки зосереджений на поповненні власних запасів.

«Ми залишаємо їх собі, для США, а не продаємо іншим, але продажі союзникам незабаром відновляться», — написав Трамп.

Окремо він знову згадав військову допомогу Україні за часів адміністрації Джо Байдена. За словами Трампа, його попередник передав Києву «значно більше боєприпасів, ніж ми використали в Ірані», причому, як стверджує президент США, Україна отримувала їх безкоштовно.

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«Сотні мільярдів доларів були передані Україні та НАТО задарма — гроші, за які мала б заплатити Європа, якби її про це хоча б попросили», — заявив Трамп. Він додав, що Сполучені Штати все ж вимагатимуть від союзників компенсувати ці витрати, хоча, за його словами, «із деяким запізненням».

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на кілька обізнаних джерел повідомило, що армія США під час війни з Іраном значною мірою вичерпала запаси високоточних далекобійних ракет ATACMS і PrSM.

Про виснаження американського арсеналу повідомляло також видання The Telegraph, акцентуючи на критичному дефіциті засобів протиракетної оборони, зокрема перехоплювачів для систем Patriot.

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