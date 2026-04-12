Трамп зробив гучну заяву про Іран і Ормузьку протоку: "США виграють у будь-якому разі"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв щодо переговорів з Іраном і ситуації навколо Ормузька протока.

За його словами, Сполучені Штати опиняються у виграшній позиції незалежно від того, чи буде досягнута угода.

"Ми виграємо, незалежно від того, що станеться. Подивимося, як буде: можливо, вони укладуть угоду, а можливо — ні. Це не має значення. З точки зору Америки — ми виграємо", — заявив Трамп.

Він також зазначив, що Іран може мати міни в Ормузькій протоці, що створює загрозу для судноплавства.

Крім того, американський президент наголосив, що США готові втрутитися, щоб забезпечити прохід через стратегічно важливий водний шлях.

"Ми відкриємо протоку, навіть якщо самі не користуємося нею, адже є багато інших країн, які залежать від неї — але бояться, слабкі або не хочуть платити", — сказав він.

Трамп додав, що переговори з Іраном тривають і перебувають на глибокій стадії.

"Ми ведемо дуже серйозні переговори з Іраном. І ми виграємо у будь-якому разі", — підсумував він.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Переговори в Ісламабаді відбулися на тлі різких заяв американського президента. Дональд Трамп напередодні заявив про повне знищення армії, флоту та повітряних сил Ірану. Він запевнив, що військове керівництво Тегерана ліквідоване, а Ормузька протока найближчим часом буде відкрита для глобального судноплавства.

Попри такі заяви Вашингтона, експерти зазначають, що Тегеран підходить до переговорів у максимально впевненому настрої. Аналітики підкреслюють, що фактор часу грає на користь Ірану, адже блокада протоки б’є по світових цінах на енергоносії. Водночас надмірно жорстка позиція може зіграти проти самого Ірану, економіка якого гостро потребує зняття санкцій після місяця виснажливих бойових дій та значних інфраструктурних руйнувань.