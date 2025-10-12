ТСН у соціальних мережах

Трамп зробив гучну заяву про припинення війни в Україні: що він сказав

Дональд Трамп розповів про свої дії для зупинки війни в Україні та інших конфліктів.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поділився зі своєю онукою Кай Медісон Трамп враженнями від перебування у Білому домі та досягнень своєї адміністрації.

Про це повідомляє Rapid Response 47 у соцмережі Х.

«Чудово. Я добре проводжу час. Ми зробили чудову роботу. Я зупинив сім війн. Сім. І сподіваюся, що ми змусимо Путіна і Зеленського припинити вбивати всіх. Але все було дуже добре. Економіка була чудовою», — сказав Трамп у розмові з онукою.

Трамп з Онукою / © скрін з відео

Трамп з Онукою / © скрін з відео

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС підписали першу фазу мирного плану. Наступного тижня Дональд Трамп має намір провести саміт із мирного врегулювання в Секторі Гази під час свого візиту до Єгипту.

