Дональд Трамп / © Associated Press

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Позиція президента США Дональда Трампа змушує європейських союзників значно активніше інвестувати у власну оборону, водночас американський лідер підтримав підсумкову декларацію саміту НАТО в Анкарі, яка підтвердила незмінну підтримку України у протистоянні російській агресії.

Про це йдеться у колонці аналітика Центру європейської політики Пола Тейлора, опублікованій у виданні The Guardian.

На думку Тейлора, нинішній саміт НАТО вкотре продемонстрував, що Альянс змушений адаптуватися до непередбачуваної політики Дональда Трампа.

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«Лідери НАТО пережили ще один нервовий саміт із Дональдом Трампом, і 77-річний оборонний альянс живе, щоб боротися ще один день», — зазначив аналітик.

Водночас він наголосив, що європейські країни дедалі більше усвідомлюють необхідність самостійно зміцнювати власну безпеку.

Тейлор нагадав, що на саміті було підтверджено намір союзників збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, активізувати розвиток оборонної промисловості та реалізувати масштабні спільні проєкти із закупівлі сучасного озброєння.

«Європейські союзники явно налаштовані будувати сильнішу оборону в ці непевні часи», — підкреслив Тейлор.

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США підтримали декларацію щодо України

Окрему увагу аналітик звернув на те, що попри попередню жорстку риторику Дональда Трампа, Сполучені Штати підтримали фінальну декларацію саміту НАТО, яка підтверджує єдність Альянсу у підтримці України.

«Найбільшою зміною анкарського саміту порівняно з торішньою зустріччю стало прийняття Сполученими Штатами палкої декларації підтримки України», — написав Тейлор.

У документі, який підтримав Вашингтон, наголошується, що «Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку, і союзники залишаються єдиними у своїй непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету і територіальної цілісності».

Водночас автор зауважив, що європейські союзники досі не мають повної впевненості щодо довгострокових намірів адміністрації США.

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Зокрема, він звернув увагу на заяви міністра оборони США Піта Гегсета про перегляд американської військової присутності в Європі, що посилює невизначеність щодо майбутньої ролі Вашингтона в гарантуванні безпеки європейських партнерів.

Нагадаємо, 8 липня на полях саміту НАТО в турецькій Анкарі відбулися ключові переговори між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Зустріч тривала близько години і, за оцінками обох сторін, завершилася на неочікувано позитивній ноті.

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