Трамп зробив несподівану заяву про готовність Путіна до мирної угоди
Американський президент вважає, що господареві Кремля хтось завадив укласти мирну угоду, до якої він був начебто готовий.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін був готовий укласти угоду про мир в Україні.
Про це він сказав у розмові з журналістами в Білому домі.
«Я знаю його давно. Думаю, він готовий був укласти угоду деякий час тому», — сказав американський президент.
Трамп додав, що Путіну хтось завадив зробити це.
«Думаю, деякі люди ускладнили йому укладення угоди», — сказав американський президент.
При цьому Дональд Трамп не уточнив, хто саме ці люди, які завадили російському диктаторові припинити загарбницьку війну в Україні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї розмови з російським лідером Володимиром Путіним, головною темою якої була війна в Україні. За його словами, він запропонував президентові РФ оголосити припинення вогню.
Раніше помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що під час понад півторагодинної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом господар Кремля висловив готовність до тимчасового припинення вогню на час святкування так званого «Дня перемоги» 9 травня.