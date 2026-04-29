Трамп зробив несподівану заяву про готовність Путіна до мирної угоди

Путін і Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін був готовий укласти угоду про мир в Україні.

Про це він сказав у розмові з журналістами в Білому домі.

«Я знаю його давно. Думаю, він готовий був укласти угоду деякий час тому», — сказав американський президент.

Трамп додав, що Путіну хтось завадив зробити це.

«Думаю, деякі люди ускладнили йому укладення угоди», — сказав американський президент.

При цьому Дональд Трамп не уточнив, хто саме ці люди, які завадили російському диктаторові припинити загарбницьку війну в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї розмови з російським лідером Володимиром Путіним, головною темою якої була війна в Україні. За його словами, він запропонував президентові РФ оголосити припинення вогню.

Раніше помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що під час понад півторагодинної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом господар Кремля висловив готовність до тимчасового припинення вогню на час святкування так званого «Дня перемоги» 9 травня.

