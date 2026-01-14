Трамп зробив несподівану заяву про вбивства і страти в Ірані

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 14 січня, що, за інформацією з «достовірних джерел», вбивства під час протестів в Ірані припиняються, а страти не плануються. Ця заява пролунала на тлі попередніх повідомлень про тисячі загиблих під час антиурядових протестів.

Про це повідомляє CBS News.

«Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони припинилися. І немає жодного плану для страт. Мені це сказали з надійного джерела. Ми це з’ясуємо», — повідомив американський лідер, не надавши при цьому жодних подробиць.

Трамп додав, що сьогодні «мало бути багато страт, але їх не буде».

Відповідаючи на запитання журналіста, чи означає це, що військові варіанти тепер не розглядаються, президент США відповів, що Білий дім «спостерігатиме за процесом».

Раніше джерело в Ірані повідомило журналістам CBS News, що, за оцінками активістів і медиків, кількість загиблих становить щонайменше 12 000 осіб, або навіть 20 000.

Трамп пообіцяв «дуже рішучі дії», якщо Іран продовжить страти протестувальників, і закликав іранців захоплювати державні установи, заявивши: «Допомога вже в дорозі».

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на європейські та ізраїльські джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп уже ухвалив рішення про військове втручання на тлі найкривавіших протестів в історії Ісламської Республіки.