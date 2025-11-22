Трамп зробив нову заяву про мирний план для України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

Про це він сказав у суботу, 22 листопада, під час спілкування із журналістами на Південній галявині біля Білого дому, передає CNN.

«Ні, це не остаточна пропозиція», — заявив Трамп, наголосивши на прагненні досягти миру, який повинен був «настати давно».

Реклама

«Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися. Якби я був президентом, її б ніколи не сталося. Ми намагаємося покласти їй край. Так чи інакше ми повинні покласти їй край», — додав він.

На запитання CNN, що станеться, якщо президент України Володимир Зеленський не прийме план до встановленого терміну у четвер, Трамп відповів: «Тоді він зможе продовжувати боротися всім своїм маленьким серцем».

Нагадаємо, у «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Реклама

Зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.