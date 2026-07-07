Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні: що його засмутило

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним вважає, що обидві сторони прагнуть укласти угоду.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Трамп повідомив, що провів тривалу розмову з Володимиром Путіним, після чого поспілкувався і з президентом України Володимиром Зеленським.

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«У мене була довга розмова з Путіним. І я також розмовляв із президентом Зеленським одразу після цього. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я гадаю, що щось з цього вийде», — сказав президент США.

Американський лідер також наголосив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган бере участь у процесі та допомагає просуванню переговорів.

«Ви знаєте, я сказав: „Кінець війнам“», — додав Трамп.

Саміт НАТО — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на саміті НАТО 8 липня о 14:30 за київським часом. Переговори відбудуться після засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів країн НАТО і триватимуть близько години.

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До слова, Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вже прибули до Анкари для участі у саміті НАТО.

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