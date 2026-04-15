Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні
Трамп заявив про те, що «на підході» завершення так званої «дев’ятої війни» — йдеться про Україну.
Президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання «конфлікту» в Україні нібито наближається, назвавши це потенційно «дев’ятою війною, яку завершать США».
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox Business.
Як випливає з розмови, Трамп заявив, що процес закінчення війни в Україні нібито перебуває на фінальній стадії.
«Я врегулював вісім воєн, дев’ята на підході», — зазначив він.
Війна в Україні - останні новини
Відомо, що спецпосланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибудуть до Києва. Як і раніше, ключова мета — це перемовини щодо потенційної мирної угоди з Росією. Наразі конкретної дати немає, оскільки делегація США зосереджена на інших міжнародних питаннях.
Раніше Зеленський заявив, що позиція Трампа щодо війни є нейтральною, і це, на його думку, грає на користь Росії. За словами глави держави, США не демонструють чіткої підтримки України, що ускладнює міжнародний тиск на Кремль.
«Мені здається, він (Трамп - ред.) від самого початку заявляв, що залишатиметься нейтральним. Це свідчить про те, що він не на моєму боці і не на боці Росії», — завершив український лідер.