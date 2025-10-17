ТСН у соціальних мережах

Трамп зробив нову заяву щодо передавання Україні Tomahawk: що змінилося

Президент США Дональд Трамп заявив, що запаси ракет Tomahawk є «життєво важливими» для безпеки Сполучених Штатів.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо можливості надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Попри нещодавні заяви про те, що у США «дуже багато цих ракет», Трамп підкреслив, що не може дозволити собі виснажувати власний запас.

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі в четвер, 16 жовтня, коментуючи перебіг переговорів.

Американський лідер зазначив, що потреба у цих ракетах є й у самих Сполучених Штатів, тому передача великої кількості Україні розглядається ним із застереженням.

«Я кажу вам, знаєте, нам Tomahawk потрібні й для Сполучених Штатів Америки теж. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Я маю на увазі, ми не можемо виснажувати запаси для нашої країни, тому, знаєте, вони життєво важливі, вони дуже потужні, вони дуже точні, вони дуже хороші, але вони потрібні нам теж», — заявив Дональд Трамп.

Ці слова прозвучали напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, де ключовим питанням на порядку денному є саме запит Києва на далекобійні ракети, здатні завдавати ударів глибоко по російській території.

Нагадаємо, Україна шукає нові креативні підходи для отримання військової підтримки США і готова запропонувати інноваційні військові технології та сприяння енергетичній експансії американських компаній у Європі.

