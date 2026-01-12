Трамп зробив низку заяв про Гренландію і НАТО

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв про Гренландію. Він зауважив, що хотів би укласти угоду.

Про це повідомляє Clash Report.

«Це (угода — ред.) легше. Але так чи інакше, Гренландія у нас залишиться», — запевнив він.

Як наголосив Трамп, йдеться «про придбання, а не про оренду, не про короткострокове володіння».

«Ми говоримо про придбання. І якщо ми цього не зробимо, це зробить Росія чи Китай. І я не дозволю цьому статися.», — зазначив він.

Також Трамп висловився про потенційний вплив на Північноаталантичний Альянс.

«Якщо це вплине на НАТО, то це вплине на НАТО, але ви знаєте, що вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх. Я скажу вам це прямо зараз», — зазначив американський лідер.

За словами Трампа, йому «подобається НАТО».

«Мені просто цікаво, чи, якби нам було потрібно НАТО, вони б були там для нас? Я не впевнений, що вони б це зробили. Знаєте, ми витрачаємо багато грошей на НАТО, і я не впевнений, що вони б це зробили», — завершив очільник Штатів.

Раніше зазначалося, що Велика Британія обговорює можливість розгортання сил НАТО у Гренландії.

«Даунінг-стріт веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які охоронятимуть Арктику від президента США Дональда Трампа», — пише видання The Telegraph.