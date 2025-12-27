Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що оптимістично налаштований на остаточне укладення мирної угоди.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю виданню The New York Post.

«Я думаю, у нас є непогані шанси на це», — зауважив Трамп.

Реклама

Американський лідер вкотре нагадав, що уже «врегулював вісім воєн», наголосивши, що війна Росії проти України є «найскладнішою».

«Але я думаю, що ми з цим впораємося», — оптимістично запевнив він.

Дональд Трамп стверджує, що не тільки Україна, але й Росія готова до завершення конфлікту.

«Я думаю, що вони [тобто Україна] хочуть зробити це зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче», — сказав Трамп.

Реклама

Як відомо, на даному етапі переговорів з’явилася нова мирна пропозиція із 20 пунктів — варіація плану з 28 пунктів, розробленого в листопаді переговірниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Однією з його головних відмінностей є питання територій, зокрема статусу неокупованої частини Донбасу. Пропозиція Києва про створення демілітаризованої «вільної економічної зони», поки що зустріла мовчання з боку президента Росії Володимира Путіна, головною вимогою якого була відмова України від решти сильно укріпленої півночі Донецької області.

Нагадаємо, в окремому інтерв’ю виданню Politico Дональд Трамп заявив, що поки що не підтримує план Зеленського. «У нього нічого немає, поки я не схвалю. Тож подивимося, що в нього є», — сказав американський президент.