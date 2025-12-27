ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
820
Час на прочитання
2 хв

Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським

Американський президент стверджує, що не тільки Україна, але й Росія готова до завершення конфлікту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що оптимістично налаштований на остаточне укладення мирної угоди.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю виданню The New York Post.

«Я думаю, у нас є непогані шанси на це», — зауважив Трамп.

Американський лідер вкотре нагадав, що уже «врегулював вісім воєн», наголосивши, що війна Росії проти України є «найскладнішою».

«Але я думаю, що ми з цим впораємося», — оптимістично запевнив він.

Дональд Трамп стверджує, що не тільки Україна, але й Росія готова до завершення конфлікту.

«Я думаю, що вони [тобто Україна] хочуть зробити це зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче», — сказав Трамп.

Як відомо, на даному етапі переговорів з’явилася нова мирна пропозиція із 20 пунктів — варіація плану з 28 пунктів, розробленого в листопаді переговірниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Однією з його головних відмінностей є питання територій, зокрема статусу неокупованої частини Донбасу. Пропозиція Києва про створення демілітаризованої «вільної економічної зони», поки що зустріла мовчання з боку президента Росії Володимира Путіна, головною вимогою якого була відмова України від решти сильно укріпленої півночі Донецької області.

Нагадаємо, в окремому інтерв’ю виданню Politico Дональд Трамп заявив, що поки що не підтримує план Зеленського. «У нього нічого немає, поки я не схвалю. Тож подивимося, що в нього є», — сказав американський президент.

Дата публікації
Кількість переглядів
820
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie